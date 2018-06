Selección mexicana y aficionados en Rusia se quedarán sin votar: INE

(El Universal)

Los jugadores de la Selección Mexicana de Futbol, el equipo técnico que los acompaña, así como los miles de mexicanos que se encuentran en Rusia en el Mundial, se quedarán sin votar el próximo domingo 1 de julio.



Al impartir una plática en un taller para periodistas en el Instituto Nacional Electoral (INE), el consejero electoral, Enrique Andrade y René Miranda, director del Registro Federal de Electores, reconocieron que todos los connacionales que se encuentran en Rusia no podrán votar.



Explicaron que para que los mexicanos que se encuentran de viaje, se tuvieron que haber registrado previamente para poder aparecer en la Lista Nominal y que el INE les enviara el paquete electoral a un domicilio en el extranjero en donde les llegara la boleta.



"El periodo legal que dice la ley para registrarte desde tu manifestación de votar desde el extranjero se abre el 1 de septiembre y concluye el 31 de marzo, incluso la ley lo cierra antes, la ley habla de diciembre, el Consejo General tomó un acuerdo que amplió más hasta el 31 de marzo de manera inédita, buscándole dar mayor facilidad a los ciudadanos", explicó René Miranda.



Rechazó que haya sido una falta de acuerdo entre la Federación Mexicana de Futbol y el INE para que pudieran votar los jugadores mexicanos, pese a que México calificó desde hace casi dos años, pues más bien explicaron que ninguno tenía la certeza de que estaría en la lista final.



"Poniéndome en los zapatos de algún seleccionado yo no sabía si iba a ir al Mundial para registrarme a más tardar el 31 de marzo, yo no sabía si iba a ir, y aplica a directivos, staff y muchos ciudadanos, no necesariamente tienen su definición del viaje antes del 31 de marzo, sino posterior", dijo René Miranda.



Por ello, ambos funcionarios del INE, pidieron revisar el modelo de votación en el extranjero y los legisladores deben dar un plazo mayor para ampliar el margen de solicitudes de votación.



"Tenemos que buscar modelos más flexibles, sin plazos tan restrictivos porque sí es proceso postal en donde hay una fecha límite para registrarme y tú todavía no tienes tus definiciones de cuándo y en dónde vas a estar, me parece que ahí es donde se empieza a complicar, porque recordemos que el voto implica enviarte una boleta a una dirección la cual tú me tengas que comprobar y entregar un documento que diga que ahí vas a estar, mucha gente que llega a hotel, tampoco tiene la certeza de dónde va a estar físicamente para que le llegue un sobre de mensajería", agregó director del Registro Federal de Electores.



Se han recibido 95 mil votos de mexicanos en el extranjero.



En este contexto, los funcionarios informaron que hasta este jueves se han recibido 95 mil 953 votos de mexicanos en el extranjero, lo que duplica la cifra recibida en el 2012 y triplica los votos del 2006.



El Instituto Nacional Electoral informó que en los comicios de 2006, la autoridad electoral recibió 33 mil 111 votos postales; de los cuales fueron válidos 32 mil 621, mientras que en 2012 se recibieron 40 mil 962 votos de mexicanas y mexicanos residentes en el exterior, de los cuales 40 mil 714 fueron válidos.



Cada sufragio de los mexicanos en el extranjero tuvo un costo para el erario mexicano de dos mil 500 pesos.