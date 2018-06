Así quedaron los Octavos de Final en el Mundial Rusia 2018

(El Universal)

Terminó la primera fase de la Copa del Mundo de Rusia 2018 y estos son los enfrentamientos de Octavos de Final:Uruguay vs PortugalEspaña vs RusiaFrancia vs ArgentinaCroacia vs DinamarcaBrasil vs MéxicoSuecia vs SuizaBélgica vs JapónColombia vs Inglaterra