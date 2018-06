Panamá es derrotado por Túnez en el Mundial

(AP)

Las ilusiones de Panamá de despedirse de su primera Copa del Mundo con una victoria se desvanecieron el jueves al caer por 2-1 ante Túnez, en lo que fue su tercer revés de su histórico viaje a Rusia.Los panameños se fueron con las manos vacías, pero le regalaron a su país 270 minutos de alegría con cada una de sus salidas en el Mundial. El equipo dirigido por el colombiano Hernán Darío Gómez al menos se va de un tercer partido con un marcador estrecho después de sufrido goleadas en sus dos anteriores partidos ante Bélgica e Inglaterra.Su veterano zaguero y ex capitán Felipe Baloy, ausente ante los tunecinos, se va con el logro histórico de haber marcado el primer gol mundialista de su país, en la derrota por 6-1 ante los ingleses.Panamá logró abrir el marcador cuando Túnez mantenía un amplio dominio del balón en una jugada enhebrada por Román Torres y José Luis Rodríguez. El capitán de las trenzas, que metió el tanto que puso a Panamá en Rusia, pasó desde el área a Rodríguez y el joven volante remató desde afuera y la pelota se desvió a la red tras pegar en la anatomía de Yassine Meriah a los 33 minutos.Pero el equipo africano encontró el empate con bastante facilidad poco después de arrancado el complemento, a pesar de que Gómez optó por reforzar la defensa con la entrada de Harold Cummings por el delantero Gabriel Torres.Naim Sliti avanzó hasta el borde del área con pelota controlada y pasó por la derecha a Wahbi Khazri que centró para que Benyoussef, sin marca frente al arco, fulminara a Jaime Penedo a los 51 minutos.Acto seguido el mismo tunecino tuvo el segundo en sus pies pero esta vez el portero panameño despejó milagrosamente con la pierna.A partir de allí las llegadas de los tunecinos se convirtieron en un tormento para la defensa panameña que buscaba despejar la pelota a como diese lugar.Pero a los 62 minutos, Panamá generó una ocasión tras un contragolpe. Luis Tejada, el veterano goleador que había ingresado poco después del tanto del empate, no pudo cabecear un centro. El portero tunecino dejó la pelota suelta y Edgar Bárcenas llegó para pegarle de volea, pero su disparo se fue desviado.Seguidamente, cayó el segundo de Túnez gracias a las facilidades de la defensa panameña y que fue como un calco del tanto del empate.Oussama Haddadi llegó al área y pasó a su derecha a un Wahbi Khazri sin nadie que lo incomodase y batió a Penedo con facilidad a los 66.Panamá celebró cuando Bárcenas la anidó a los 72 minutos, pero el tanto no valía porque antes el árbitro asistente había cantado una falta de Tejada.Los tunecinos alinearon a tres delanteros, contra un solo punta que puso Panamá, y controlaron los hilos del partido buena parte del encuentro. Sin embargo, les costó conseguir la ruta al gol.Ambos llegaron eliminados en el Grupo G, que en su otro partido se medían los clasificados Bélgica e Inglaterra. Para Túnez fue la primera victoria desde la conseguida hace 40 años en el Mundial de 1978 contra México por 3-1.