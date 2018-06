No pasamos gracias a Corea: 'Chicharito'

TIJUANA, Baja California(GH)

Tanto Javier Hernández 'Chicharito' como Rafael Márquez defienden el triunfo de la Selección Mexicana y aclaran que no pasaron gracias a Corea a octavos de final.“No pasamos gracias a Corea, clasificamos gracias a nuestro trabajo. No perdimos por pendejos, de hecho clasificamos y ganamos conciencia porque tuvimos un gran rival y mentalmente vimos donde mejorar”, escribió en su cuenta de Instagram.El seleccionado nacional con el número 14 dejó en claro que tienen todo para ganar y seguir trabajando sobre todo en lo mental y en lo emocional.“Disfrutemos la clasificación y aprendamos de los errores. Apóyanos aunque no nos vaya como tú quisieras”, finalizó.En tanto Márquez ayer compartió en sus redes también que los mediocres que nunca han logrado nada en la vida dirán que pasaron de milagro.“Los que hemos conseguido (es) algo importante en la vida, decimos primer objetivo cumplido, y ahora a trabajar y seguir mejorando para conseguir nuestra próxima meta,propósito u objetivo!!”, compartió el ex capitán.