Adquirir boletos para México vs Brasil será un calvario

(El Universal)

Si de por sí conseguir un boleto para ver a la selección de Brasil es casi imposible o muy caro, aquellos aficionados mexicanos que no se adelantaron y compraron su entrada para el juego de los octavos de final, el lunes en Samara, tendrán que sufrir con la odiosa y siempre despiadada reventa.



Una entrada para ese juego podría llegar a costarles hasta 20 mil pesos en sitios como StubHub, precio que se incrementaría el día del partido, con el riesgo —además— de que no los dejen ingresar al haber adquirido la entrada con otro Fan ID, algo que ya le ocurrió a algunos seguidores tricolores en el partido ante Alemania, por lo que sufrirán si no los tienen ya.