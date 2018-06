Seremos diferentes en el próximo partido: Osorio

(El Universal)

Caminar le pesa a Juan Carlos Osorio. El sentarse y ver la sala de prensa, semivacía, no es un alivio. Sabe que los días que vienen serán peores que los tres años de críticas que aguantó en todo el proceso.



La derrota llegó en el momento menos propicio, y aunque al final, la clasificación a octavos no es poca cosa, sabe que para él, la exigencia siempre está más allá.



“Cada partido es una historia diferente, como acaba de suceder, y la gran lección de hoy [ayer], es que debe haber un punto intermedio, sin renunciar a nuestro juego. Normalmente cuando jugamos contra un equipo de esa idea de futbol tan directa, lo hemos hecho con tres defensores centrales, dominantes en el juego aéreo y un medio centro que los protege por delante”, dice con la cara arriba. El resultado dolió.



Aunque, parece que hay justificantes. “Lo que le pasó [la amonestación a Jesús Gallardo apenas a 20 segundos de iniciado el juego], fue devastador para mí, porque si hay alguien honesto para competir ese es Jesús; era algo innecesario y eso hizo que su juego fuera limitado”.



Además de todo, “fue agobiante llegar con seis puntos a este juego y no estar clasificados”.



El colombiano protege a los suyos. No quiere señalar culpables: ni líneas en lo general, ni jugadores en lo particular. Para Osorio, todos cumplieron, todos hicieron su trabajo.



“Edson [Álvarez] hizo una jugada magistral [salir jugando desde la media cancha] y pedirle a un chavo de 20 años que la haga más de una vez, fue mi culpa; al igual que él vamos a aprender”.



Ensalza lo hecho por los más jóvenes del grupo en defensa: “Valoro la madurez que han mostrado Edson y Jesús. La presión se vive de manera diferente”.



Al final, todo es cuestión, según Juan Carlos Osorio, de aprender: “Volveremos a revisar el partido y ser diferentes”.