Federación alemana reacciona en las redes por lesión de Sane

CARDIFF, Gales (AP)

El Manchester City espera ansiosamente conocer el estado de Leroy Sane después que el extremo alemán abandonara por lesión una victoria de 2-0 por la Copa FA ante el Cardiff de segunda división, con una brutal patada que generó la reacción en redes sociales de parte de la Federación Alemana de Fútbol.



Con la mira puesta en la próxima Copa Mundial de Rusia, la Federación alemana tuiteó: "Hey CardiffCityFC. Sólo para que estén enterados, tenemos un torneo realmente importante en el verano. Por favor no lesionen a nuestros jugadores. Gracias".



En una jugada de tiempo de reposición de la primera mitad del encuentro en la cuarta ronda, el mediocampista alemán Sane fue derribado por el defensor Joe Bennett, de Cardiff, quien tuvo suerte de sólo recibir tarjeta amarilla por la dura entrada.



"(Sane) estará fuera por un tiempo, un par de semanas o meses, ya veremos", lamentó el técnico del City, Pep Guardiola, que al final del partido encaró al árbitro Lee Mason por la falta.



"Los árbitros deben proteger a los jugadores, no sólo a mis jugadores, a todos los jugadores. Cuando hay una falta, hay una falta, y cuando es peligrosa, es peligrosa. Uno no es más valiente por soltar una patada".



Bennett sería después expulsado con su segunda amonestación por otra falta cerca del final.