Cruz Azul y Toluca empatan en el Nemesio Díez

(AP )

El chileno Felipe Mora anotó un gol en la segunda mitad y el Cruz Azul extendió su paso invicto en el arranque de torneo al empatar el domingo 1-1 ante el Toluca, en la jornada 4 del Clausura.



El argentino Pablo Barrientos adelantó a los Diablos Rojos a los 35 minutos, pero Mora decretó la igualdad a los 66 para los celestes, uno de cinco equipos que aún no conocen la derrota en la temporada.



Aunque “La Máquina” no ha perdido, acumula tres empates en cuatro partidos y con seis puntos se coloca en el noveno puesto de la clasificación -un arranque lento en la primera campaña del entrenador portugués Pedro Caixinha al frente del equipo.



Cruz Azul, que el torneo pasado rompió una racha de tres años sin clasificar a la liguilla, no logra ser campeón de liga desde el Invierno 97 y Caixinha es la última apuesta de la dirigencia para acabar con esa sequía.



Toluca, uno de los cuatro equipos más ganadores del País, tampoco ha tenido un buen inicio en el Clausura y con sus cinco puntos se encuentra en el lugar 11.



Ante un lleno en el estadio Nemesio Díez de Toluca, fue Cruz Azul el equipo que controló la posesión del balón en la primera parte y generó peligro desde los 11 minutos, cuando el chileno Mora robó una pelota, ingresó al área y sacó un disparo rasante que pasó muy cerca del arco de Luis García.



Un Toluca de pocas llegadas se puso arriba en el marcador cuando Rodrigo Salinas mandó un centro por derecha hacia Barrientos, que conectó un disparo de pierna izquierda que se incrustó al ángulo superior derecho del portero Jesús Corona _que nada pudo hacer para detenerlo.



En el segundo tiempo, "La Máquina" fue el equipo en tocar primero a la puerta a los 63, cuando el chileno Francisco Silva sacó un disparo desde fuera del área que pasó muy cerca del arco de los Diablos Rojos.



Poco después vino la jugada del empate, cuando Mora aprovechó un rebote dentro del área tras centro por derecha y anotó con disparo de pierna derecha que entró por el costado derecho del portero García.



Toluca estuvo muy cerca de retomar la delantera a los 80, cuando Antonio Ríos se animó a disparar de media distancia y su intento sacudió el travesaño en la última gran aproximación del encuentro.