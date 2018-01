Atlético gana a Las Palmas y se aferra al segundo lugar

BARCELONA, España(AP )

Sin un lesionado Diego Costa, el Atlético de Madrid se las apañó para ganar el domingo por 3-0 al visitante Las Palmas y aferrarse así un poco más al segundo lugar de la liga española, que lidera el Barcelona con ocho puntos de ventaja sobre el equipo rojiblanco.



El Barsa, actualmente con 54 unidades, podría ampliar su renta al término de la jornada, cuando reciba al 17mo Alavés, mientras que el cuarto clasificado Real Madrid (38) está lejos de pelear el título pese a vencer el sábado por 4-1 al tercero Valencia (40).



El Atlético alcanzó los 46 puntos por la fecha 21 gracias a los goles de Antoine Griezmann, Fernando Torres y Thomas Partey a los 61, 73 y 88 minutos, respectivamente, que dejaron a Las Palmas como penúltimo clasificado y en puestos de descenso con solo 14 unidades.



El técnico argentino Diego Simeone logró celebrar la 13ra victoria de su equipo pese a la ausencia del goleador Costa, renqueante de un pinchazo muscular, y desquitarse así en parte de la eliminación del Atlético de la Copa del Rey el martes a manos del Sevilla en cuartos de final.



“La primera parte no fue buena, pero el entrenador nos dio una charla y apretamos arriba en la segunda. Tuvimos muchas ocasiones, marcamos y no encajamos gol, así que perfecto. Ahora lo daremos todo hasta el final en la liga”, comentó Griezmann, ya con siete dianas en el campeonato.



Simeone, por su parte, se mostró satisfecho.



“El partido no era fácil con las bajas y el golpe de la Copa, que fue duro. Nos estamos reinventando continuamente. En la segunda parte le metimos velocidad y fuimos concretos al contragolpe”, analizó el timonel.