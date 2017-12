Manchester City hila triunfo número 18 y estira a 15 puntos su ventaja

NEWCASTLE, Inglaterra(AP )

Manchester City se impuso el miércoles 1-0 en su visita a Newcastle para hilvanar su dieciochoavo triunfo consecutivo y estirar a 15 puntos su ventaja como líder de la Liga Premier inglesa.



Un tanto de Raheem Sterling a los 31 minutos bastó para que los punteros del certamen se llevaran la victoria frente a 52.311 espectadores en el St James Park. La estrategia ultradefensiva de los “Magpies” frustró los intentos de los “Citizens” por ampliar la delantera, en un encuentro en que el conjunto visitante tuvo mucho mayor control de la pelota.



De cualquier modo, la mínima diferencia condenó a los dirigidos por el español Rafael Benítez a su quinta derrota en fila como locales, algo que no le ocurría a este club desde 1953. Y la derrota pudo ser peor si el árbitro Andre Marriner hubiera apreciado mejor una falta de Jacob Murphy sobre Ilkay Gundogan, que ameritaba la roja directa en el primer tiempo.



Como se esperaba, el plan de juego de Newcastle fue sumamente cauto. Los 11 hombres se colocaron detrás del balón y a no más de 35 metros de su propio arco durante la primera mitad. Retaron al City para que inaugurara el marcador, algo que estuvo cerca de conseguir el argentino Sergio Agüero, quien persiguió un centro de Fernandinho y lo estrelló contra un palo a los siete minutos.



City perdió temprano al capitán Vincent Kompany por una lesión. El técnico español Pep Guardiola reemplazó a su central con el delantero brasileño Gabriel Jesus.



El gol llegó al fin cuando Sterling, desde la banda izquierda, envió un pase retrasado hacia Kevin de Bruyne y corrió a toda velocidad hacia el área. El belga le devolvió el esférico, y el extremo de origen jamaiquino definió de zurda frente al arquero.



No hubo cambio en el libreto durante el complemento. El City estuvo cerca pero Newcastle siguió salvándose.



Man City llegó a 58 puntos, mientras que Manchester United, su escolta, tiene 43. Newcastle se estancó en 18, apenas encima de la zona de descenso.