Espera Layún visto bueno

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Solo falta que presente los exámenes médicos correspondientes y se cierren algunos detalles del contrato, pero Miguel Layún será nuevo futbolista del Alavés, actual sitio 17 en la Liga de España.



El veracruzano, cuyos derechos federativos pertenecen al Porto, ha encontrado el club en el que puede tener el ritmo que necesita de cara al Mundial Rusia 2018, ya que no suele ser tomado en cuenta por Sergio Conceiçao, director técnico de los Dragones lusitanos.



Para muestra, los 302 minutos de juego que suma en el semestre. No tiene actividad desde el 17 de octubre, cuando participó en todo el cotejo que su club perdió frente al Leipzig de Alemania (2-3), por la Champions League.



Una fuente cercana a la negociación aseguró que el conjunto vasco está interesado en comprar al mundialista en Brasil 2014, mas la institución portuguesa no está tan convencida de venderlo, por lo que es muy posible que solo se trate de una cesión.



Sería el cuarto club europeo para Layún, quien también militó en el Atalanta de Italia (2009-10) y el Watford de Inglaterra (2015). En ninguno de los dos tuvo la regularidad deseada.