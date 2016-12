Las 3 posibles sedes olímpicas de 2024 implican riesgos

(AP )

Al final, Río de Janeiro ofreció unos Juegos Olímpicos emotivos, que se recordarán por las hazañas de Michael Phelps y Usain Bolt y no porque alguien se haya enfermado en las contaminadas aguas de la Bahía de Guanabara.



No hubo un solo caso confirmado de zika entre 11 mil 303 deportistas ni en medio millón de visitantes. Ninguna instalación deportiva presentó fallas atribuibles a los organizadores que impidieran el desarrollo de las competiciones, más allá del agua que, sorprendentemente, se tornó verde en algunas de las piscinas. La crisis política y económica no derivó en protestas o hechos de violencia que afectaran la celebración deportiva.



Pero el temor a todo lo que podía salir mal causó una tensión inusitada entre el Comité Olímpico Internacional y los organizadores de los Juegos durante los meses previos al encendido del pebetero.



Difícilmente a los miembros del COI les quedó apetito para vivir una incertidumbre similar en la antesala de unos Juegos.



Pronto recordarán lo difícil que resulta evitar riesgos.



El próximo 13 de septiembre, en Lima, deberán elegir la sede de los Juegos Olímpicos de 2024. Incluso, el presidente del COI Thomas Bach baraja la posibilidad de decidir simultáneamente qué ciudad albergará la justa en 2028.



Recién el 8 de diciembre, Bach dijo que la elección de dos sedes en una misma asamblea evitaría que alguna ciudad con suficientes méritos para organizar los Juegos resulte derrotada.



"Tenemos que tomar en consideración que este procedimiento, en su forma actual, genera demasiados perdedores", dijo Bach.



A veces, entre los perdedores figura incluso la ciudad que consigue la sede.



Antes de recibir los Juegos, el estado Río debió declarar un estado de emergencia financiera, a fin de reasignar fondos para sacar adelante el compromiso.



En noviembre, el gobierno federal congeló las cuentas estatales para exigir el pago de una deuda de 53 millones de dólares. Persisten adeudos con trabajadores que colaboraron en los Juegos y con el Comité Paralímpico Internacional.



Tras semejantes problemas, la consigna del COI es ahora abaratar los costos que representan los Juegos Olímpicos. El organismo presionó a los organizadores de Tokio 2020 para que redujeran la cifra de 17 mil millones de dólares relacionada con esos Juegos, para evitar que otras ciudades se espanten por los costos exorbitantes.



Hamburgo se retiró de la contienda por los Juegos de 2024, luego que residentes locales rechazaron la candidatura en un referéndum. Roma también se bajó luego que la nueva alcaldesa rechazó el proyecto por considerarlo demasiado costoso.