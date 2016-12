Darmstadt designa a Torsten Frings director técnico

DARMSTADT, Alemania (AP )

El colista Darmstadt de la Bundesliga ha designado al ex mediocampista de la selección alemana Torsten Frings director técnico en un intento por evitar la pérdida de la categoría.



Darmstadt dijo que Frings, de 40 años, ha firmado contrato hasta junio de 2018.



El presidente del club, Ruediger Fritsch, destacó la experiencia de Frings como jugador y dijo que "estamos convencidos de que si bien no tiene gran experiencia como técnico, cumplirá la tarea de manera óptima".



Frings, ex asistente del técnico Viktor Skripnik del Werder Bremen, reemplaza a Norbbert Meier, despedido el 5 de diciembre junto con el director deportivo Holger Fach luego de seis derrotas consecutivas.



Ramon Berndroth, director de la academia de juveniles del club, ofició como técnico interino y el equipo sufrió otras tres caídas sucesivas.