Ricardo Peláez cae en provacaciones de José Luis Higuera

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Ricardo Peláez cayó en provocaciones y sin rodeos no bajó de “pelagatos” al CEO de Grupo Omnilife, José Luis Higuera.



“Por ahí me enseñaron un tuit que puso el gato de (Jorge) Vergara, Higareda o no sé cómo se llama, poniendo estupideces. El señor no ha ganado absolutamente nada, es un pelagatos que no sirve para nada”, respondió el director deportivo del América.



Higuera prendió la mecha tras la caída de las Águilas en tanda de penales por el título del Apertura 2016, al comentar vía Twitter (desde su cuenta @JLHB33): “Hay que ir a cenar pero a algunos el sushi y el cabrito les provoca diarrea”.



Sin embargo, para cuando el polémico tuit llegó a la cúpula azulcrema, la indignación de los aficionados creció tanto que poco sirvió que Higuera borrara el irónico mensaje por los marcadores adversos del América.



Incluso, Rubens Sambueza entró a la polémica con otra ironía: “Te das cuenta de la grandeza de este equipo (América), que el rival de toda la vida se burle de la desgracia de nosotros. Mientras peleamos cosas importantes, ellos están volviendo de Cancún de hacer pretemporada”, declaró el capitán americanista.



Al final, y por la misma vía, José Luis replicó: “Ofrezco disculpas a toda la aficion @ClubAmerica por mi twitter de ayer. Nunca hubo intención de ofender”.



Por otro lado, el gusto de Higuera por las redes sociales alimentó la especulación por la posible llegada de Jesús Dueñas a las Chivas.



“En directo y sin llamadas!! Quién se ADUEÑA del título??”, expresó mientras Tigres y América disputaban el cetro del balompié nacional.



Anulan sanción a Paolo Goltz. Para el inicio del Torneo Clausura 2017, América contará con el argentino Paolo Goltz.



La Comisión Disciplinaria falló a favor del conjunto de Coapa, que presentó su inconformidad por la expulsión del defensa durante la final de la Liga MX.



Sin embargo, el subcampeón si sufrirá la suspensión de dos partidos de Ventura Alvarado y de un cotejo para el capitán Rubens Sambueza.