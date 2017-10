Astros vuelven a ganarle a los Dodgers

(GH)

He's out on the mound to start the 9th with a 5-3 lead. ?? #EarnHistory — Houston Astros (@astros) 28 de octubre de 2017

¡Puro power! McCann produce otra carrera más y los Astros están imparables; marcador 3-0. pic.twitter.com/jsM5yd242N — EL IMPARCIAL (@elimparcialcom) 28 de octubre de 2017

Otra más de los #Astros y toman la delantera 2-0 en la parte baja de la segunda entrada. #SerieMundial pic.twitter.com/fmE1aIP0IJ — EL IMPARCIAL (@elimparcialcom) 28 de octubre de 2017

Yuli Gurriel y los Astros de Houston hicieron sonar los maderos durante un ataque de cuatro carreras en la segunda entrada, para imponerse el viernes 5-3 a los Dodgers de Los Ángeles y tomar una ventaja de 2-1 en la Serie Mundial.El cubano Gurriel disparó un vuelacerca que puso en marcha el ataque despiadado ante Yu Darvish. La ofensiva incluyó sencillos productores del venezolano Marwin González y de Brian McCann, así como un elevado de sacrificio de Alex Bregman.Lance McCullers Jr toleró tres carreras y cuatro imparables en cinco innings y un tercio para llevarse el triunfo. Brad Peacock siguió con un relevo sin admitir hit, con lo que se acreditó el salvamento.Los Astros mejoraron a una foja de 7-0 como locales en esta postemporada y se colocaron a dos victorias de lo que sería el primer título en su historia.En una noche de pesadilla, el japonés Darvish laboró apenas un inning y dos tercios, su apertura más breve en las Grandes Ligas.Charlie Morton abre por Houston el cuarto juego, este sábado, frente al zurdo Alex Wood.Se acaba la primera entrada y el marcado está 0-0.