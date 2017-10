Real Madrid se enfoca en el futbol al visitar Cataluña

MADRID, España(AP )

Real Madrid intentará concentrarse en lo que suceda sobre la cancha cuando viaje a Cataluña para jugar este fin de semana por la liga española.



El club de la capital visita al equipo catalán Girona el domingo en medio de una situación tensa en esa región del noreste de España, cuyo parlamento declaró el viernes unilateralmente su independencia del resto del país. El Senado español aprobó las medidas del gobierno central para administrar la región.



Esta será la primera visita del Madrid a Cataluña desde que detonó la crisis.



El club merengue habría tomado medidas de seguridad especiales para el viaje, entre ellas no utilizar su autobús oficial, aunque ha intentado mantenerse al margen de la polémica.



“Haremos nuestro partido sin pensar en otra cosa”, afirmó el técnico del Madrid, Zinedine Zidane. “No voy a pedir nada a la afición. Vamos a pensar en nuestro partido. Esperemos que sea un espectáculo y nada más”.



Dijo que los futbolistas no están preocupados por su seguridad por la visita a Girona, una ciudad ubicada al norte de Barcelona.



“No estamos preocupados por Cataluña porque la seguridad va a ser como siempre”, afirmó el timonel.



La prensa española reportó que existía la posibilidad de que el partido fuese pospuesto debido a la situación, pero el Madrid no realizó ningún cambio a su itinerario de viaje.