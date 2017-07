Acusan a exentrenadora de natación de muerte de niña

FORT WORTH, Texas(AP )

Una ex entrenadora de natación en Texas fue acusada de la muerte de una niña de 13 años que se ahogó durante una práctica, dijo la fiscalía.



Tracey Anne Boyd tiene programado a comparecer en corte la próxima semana por un cargo de abandonar o poner en peligro a un menor a través de negligencia criminal.



Boyd, de 49 años, fue acusada el 29 de junio por la muerte de Elise Cerami, quien compitió por un club de natación en el distrito escolar de Carroll, cerca de Fort Worth.



Un forense dictaminó que la muchacha se ahogó en junio del 2016 de manera accidental, pero una acusación sostiene que Boyd no estuvo al tanto de donde estaba Cerami ni se aseguró de que estuviese debidamente supervisada.



El club Nadadores de North Texas había terminado de calentar en el centro acuático del distrito escolar en Southlake cuando los equipos se dieron cuenta que Cerami estaba sumergida. La sacaron del agua y llevaron a un hospital, donde fue declarada muerta. No se sabe cómo fue a dar debajo del agua.