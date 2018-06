Messi enseña amuleto que proviene de la esposa de un periodista argentino

MOSCÚ, Rusia(GH)

La hombrada de la selección argentina al remontar en su último partido de grupo contravalió su clasificación a las rondas eliminatorios de la justa veraniega.Sin embargo no todo se debió a lo hecho en cancha, incluidos los reajustes en la alineación. Pues el periodista Rama Pantorotto contó como obsequió un objeto de la suerte a Messi y preguntó si aun lo conservaba."En el primer partido te di algo que me mandó mi vieja, no sé si lo guardaste o lo tiraste a la caja", le dijo Rama a Messi.Luego el astro Argentino sorprendio al bajar sus calcetas y dejar ver la cinta roja que el periodista argentino le entregó en una ocasión anterior."Ya te dije que gracias", le contestó Leo. "Me está por dar un bobazo", reaccionó Pantorotto, impresionado y emotivo.