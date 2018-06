¿Porqué beneficia más perder en el Inglaterra vs Bélgica?

KALININGRADO, Rusia(AP)

Podría ser un electrizante encuentro entre dos de los mejores goleadores del Mundial. O podría ser un simple partido entre suplentes.Tanto Inglaterra como Bélgica están ya clasificadas a octavos de final después de sumar triunfos en sus dos primeros encuentros.Además de que otro elemento a tomar en cuenta es la llave que le tocará a quien pierda es te duelo, pues al definir posiciones el derrotado se medirá con un rival aparentemente más accesible (Ganador entre Suiza o Suecia); mientras el primer lugar se verá, en caso de avanzar a 4tos., con el vencedor de la eliminatoria Brasil vs México.Por ello, el compromiso de este jueves por el Grupo G en Kaliningrado podría ser una buena oportunidad de dar descanso a algunas de las estrellas y brindarles una oportunidad a quienes no han visto acción.Eso significa que los aficionados que ansían un enfrentamiento entre Harry Kane y Romelu Lukaku podrían decepcionarse.Después de su triplete ante Panamá, Kane es líder goleador del torneo con cinco dianas. Supera por una a Lukaku y a Cristiano Ronaldo, quien erró un penal el lunes en el empate de Portugal 1-1 con Irán.El técnico de Inglaterra, Gareth Southgate, debe sopesar las posibilidades de Kane para obtener el Botín de Oro en el certamen, frente a la posibilidad de darle descanso a su delantero antes de la fase de eliminación directa.Con tres goles ante Panamá, Kane se convirtió en el tercer jugador inglés con un triplete en el Mundial, uniéndose a Geoff Hurst y Gary Lineker.“Está orgulloso de encontrarse en la cima. Ya rebasó a algunos de los grandes nombres en la historia del fútbol inglés en término de goles en mundiales”, afirmó Southgate.“Eso debe enorgullecerlo mucho, pero también está consciente que lo más importante es el equipo y debemos tomar la mejor decisión para el equipo”.Lukaku, en tanto, no entrenó con Bélgica el martes y es posible que no vea acción. Tanto el ariete, como el creativo Eden Hazard y el extremo Dries Mertens aquejan dolencias como resultado del triunfo 5-2 sobre Túnez.