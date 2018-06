Suiza empata 2-2 con Costa Rica y se clasifica

NIZHNY NÓVGOROD, Rusia (AP)

Un cabezazo de Kendall Watson y un penal de Bryan Ruiz dieron el miércoles a Costa Rica sus primeros goles en el Mundial y un empate 2-2 con Suiza, que se clasificó a los a los octavos de final.Suiza terminó segunda en el Grupo E con cinco puntos, dos menos que Brasil, que ocupó el primer lugar tras derrotar 2-0 a Serbia. Los serbios sumaron tres unidades y los ticos una.Suiza estuvo dos veces al frente en el marcador, con tantos de Blerin Dzemaili a los 32 minutos y de Josip Drmic a los 88, pero Costa Rica respondió con goles de Watson a los 56 y de Ruiz en el descuento.A Suiza le bastaba un empate para clasificarse y no arriesgó demasiado. Pero fue tomada por sorpresa por una Costa Rica decidida a defender su orgullo y anotar por lo menos un gol antes de irse de Rusia.Los ticos, que en Mundial pasado llegaron hasta los cuartos de final, habían perdido 1-0 con Serbia y 2-0 con Brasil y no tenían posibilidades de clasificarse. Sin embargo, se llevaron por delante a Suiza en el arranque, bien conducidos por su capitán Ruiz y con un Joel Campbell que tuvo a maltraer a la zaga suiza.Apenas a los cinco minutos, el arquero Yann Sommer tuvo tres intervenciones notables en una misma jugada. Detuvo los disparos de Campbell y Cristian Gamboa y un cabezazo de Celso Borges. Poco después, un bombazo de Daniel Colindres se estrelló en el travesaño y Sommer volvió a lucirse a tiro de Bryan Oviedo.Costa Rica cerró bien espacios y no dio a Suiza oportunidades de llevar peligro a su arco. Pero en su primer ataque en serio, Suiza concretó. La zaga tica no pudo despejar un balón aéreo, Breel Embolo lo bajó de cabeza y Dzemaili fusiló a Keylor Navas desde el punto del penal.Alentados por numerosos costarricenses en las tribunas del estadio de Nizhny Nóvgorod y corearon “¡Costa Rica, Costa Rica!” y “¡Sí se puede! ¡Sí se puede!”, los ticos retomaron la iniciativa en el complemento y anotaron su gol cuando Campbell ejecutó un tiro de esquina que encontró la cabeza de Watson, quien milita en la MLS con los Whitecaps de Vancouver.A los 77, un cabezazo del recién ingresado Drmic sacudió el poste del arco de Navas y a dos minutos del final el mismo Drmic marcó el segundo con un remate dentro del área.No estaba todo dicho, sin embargo, una patriada de Campbell generó un penal en el descuento y Ruiz lo convirtió. El balón pegó en el travesaño y luego en el arquero, y entró. La FIFA dijo que fue un gol en contra del portero.Al final de cuentas, los ticos se llevaron no solo sus primeros goles sino también su primer punto.