"Yo creo que era injusto quedar fuera", Herrera

Una injusticia por el futbol que han desarrollado hubiera sido el quedar fuera del certamen en la primera ronda, indicó el mediocampista Héctor Herrera posterior a la derrota contra Suecia.



En entrevista para una televisora mexicana, el jugador del Porto mencionó que por lo hecho ante Alermania y Corea donde sacaron la victoria, sobre todo por el hecho de que en otros grupos hubieran pasado de forma tranquila.



“Yo creo que por lo que habíamos hecho los dos partidos, yo creo que era injusto quedar fuera, después de dos victorias, siendo que en otros grupos pueden pasar con menos grupos”, explicó.



Para el bajacaliforniano, quedó demostrado que el sector F de la competencia era muy complicado, y que no podía haber una relajación porque sucederían cosas como esta derrota.



“Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil y queda demostrado, que no te puedes relajar ni un minuto, no puedes dar ventajas porque no te perdonan. Sabemos que la exigencia es a tope y lo sufrimos ahora.



Además, destacó la importancia de que se haya dado un mal partido en la fase de grupos y no en la ronda de eliminación directa donde no hay mañana.