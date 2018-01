Sandra Robles luce ante Yesica Martínez

TIJUANA, Baja California(GH)

Sandra “Perla Negra” Robles (19-2; 10 KO’s) se convirtió en un torbellino ante Yesica Martínez (18-7: 9 KO’s) para llevarse la pelea por nocaut técnico en la función de Box Azteca que se llevó a cabo en el Auditorio Municipal.



El réferi detuvo el combate al minuto con nueve segundos del quinto asalto al diagnosticar que la capitalina no daba para más.



Los asaltos transcurrieron al ritmo que se le antojó a Robles, su zurda se impacto en el rostro de su rival en repetidas ocasiones, fue más ágil y no especuló. “Estoy my contenta de brindarles esta pelea a mi gente”, expresó.



“La clave fue mi zurda, me ayudó mucho, el jab, golpear a la cara a la muchacha”, explicó sobre su décima victoria por nocaut.



Sandra se encuentra en espera de una nueva oportunidad por un campeonato del mundo, es clasificada mundial y la una de sus dos derrotas fue en el 2015 en la capital del país ante Anabel Ortiz por el cinturón Asociación Mundial de Boxeo.



La promotora de Robles comentó que buscarán que su pelea por un campeonato del mundo sea en Tijuana.