Tri sería abandonado por afición en EU: Peláez

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Ricardo Peláez, presidente deportivo del Club América, dijo que las normativas migratorias que está tratando de imponer el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pueden afectar seriamente las entradas a los partidos de la Selección Mexicana de Futbol que se disputen en el vecino país del norte.“Sería muy irresponsable de mi parte decir que la gente ya no va a ir a los partidos de la Selección Mexicana, diría que la gente no va a dejar de apoyar al equipo mexicano juegue donde juegue, pero pudiera ser quizá difícil para los mexicanos ir, pues puede ser un lugar donde se pudieran ver afectados, si no están legalizados”, manifestó el dirigente al ser cuestionado en torno de las políticas que en el tema migratorio está implementando el presidente de Estados Unidos.“Es difícil relacionar un tema deportivo que es un distractor para nuestros paisanos que cada vez que va la Selección Mexicana a Estados Unidos es una alegría, una identificación para nuestros connacionales que viven allá. Pero sin duda es el momento más importante donde debemos estar unidos, solidarios con México, y buscar, no la disputa, pero sí la comunicación y convivencia entre vecinos”, manifestó Peláez en un llamado a la unidad para hacer frente a cualquier situación que pudiera afectar al país o a los mexicanos.“Definitivamente hay que estar unidos para que podamos salir adelante tanto ellos como nosotros”, dijo el directivo americanista.Además, Ricardo Peláez habló de la cancelación del presidente de México a la reunión con su homólogo de Estados Unidos, y calificó como congruente la decisión de Enrique Peña Nieto al evitar el encuentro programado para el 31 de enero con Donald Trump.