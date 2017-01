A hermanar pueblos con la Selección

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) mantiene su postura de no politizar las visitas de la Selección a Estados Unidos, y más ahora con las tensas relaciones entre ambos países, desde la llegada a la presidencia de Donald Trump, aunque se reconoce que ahora más que nunca, la presencia del equipo nacional “serviría para unir a los pueblos y como un aliciente”.



Guillermo Cantú, secretario general de la FMF, manifestó que el futbol “es un vehículo unificador”.



“Necesitamos tener mucha conciencia de la responsabilidad que tenemos. Estoy convencido que la Selección es un gran vehículo unificador, espectacular, del sentimiento del mexicano que vive allá, pero también se puede convertir en un vehículo importantísimo de colaboración, entendimiento y diálogo”.



No se ha pensado ahora ni a futuro, que el Tricolor deje de realizar partidos en suelo estadounidense. “El poder continuar apoyando en ese aspecto a nuestros mexicanos de primera, segunda y hasta tercera generación, es importante. Hay paisanos de tercera generación nacidos en Estados Unidos que son mexicanos y tienen ese sentimiento muy puro de apoyar al equipo nacional. Esa es una forma muy correcta de apoyar”.



La relación con Soccer United Marketing (SUM) seguirá viento en popa. “Tenemos muchos años haciendo partidos con un socio que hace una labor muy buena y cada vez la hace mejor. De cuando empezamos [hace 15 años] al día de hoy, el espectáculo que le brindamos a la gente ha mejorado mucho, más allá de tener a un rival de cierto nivel o no, esa es la mejor manera de apoyar a los inmigrantes, dándoles un buen producto, en todos los sentidos”.



Quitando de en medio el sentido alarmista que puede tomar la presidencia de Trump, Cantú pide, “esperar, hay que esperar. Hay muchas cosas que todos nos imaginamos, pero hay que esperar para actuar. Reitero, hoy el futbol sirve para unificar y es súper positivo la presencia de la Selección por allá”.



Alegría. En tanto que Santiago Baños, director deportivo de Selecciones Nacionales, reitera que el Tri “lleva alegría a los paisanos y hoy más que nunca eso es muy importante para todos, tanto los que estamos aquí como en Estados Unidos”.



Baños aseguró que los paisanos aprovechan la presencia los juegos del equipo mexicano “como la única forma de desconectarse un poquito de todo lo que están viviendo. Ver a su Selección les despierta un sentimiento de pertenencia”.



Así que en vez de pensar en alejar al Tri de suelo estadounidense, “hay que acercar más que nunca”.



Respeto. Finalmente, Juan Carlos Osorio, técnico nacional, fue más escueto en el tema. “Yo viví en Estados Unidos como inmigrante y me dediqué a trabajar y a respetar las leyes de allá. Hoy estoy más ocupado en el tema futbolístico, como para pensar en política”, dijo el entrenador de origen colombiano.