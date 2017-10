A Borgetti le pesó la camiseta de Chivas, dice Frangie

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

A Jared Borgetti le pesó la camiseta de Chivas, de acuerdo con Juan José Frangie, ex director general del Guadalajara en el título del Apertura 2006.



Ahora que el fracaso en liga está prácticamente consumado para el Rebaño, su dirigencia ha aceptado estar en la búsqueda de refuerzos.



Sin embargo, Frangie advierte que la "playera de Chivas pesa muchísimo", por lo que no cualquiera puede vestirla y sobresalir.



"Habría que ver jugador por jugador. Ver realmente quién va a dar el estirón y quién no. Traer la camiseta de Chivas y haber sido campeón antes no es fácil", considera Frangie en charla con EL UNIVERSAL DEPORTES.



"Hemos visto a lo largo del tiempo jugadores que firmaron con Guadalajara y no funcionaron y eso que habían destacado en otros equipos: 'Chato' (Juan Pablo Rodríguez) como (Jared) Borgetti. Les pesó mucho. Hay que ver quién puede en una temporada donde son campeones y luego no califican, quién va a poder con esa presión", cuestiona.