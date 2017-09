información relacionada Fotogalería Xolos cae por la mínima ante Tigres

TIJUANA, Baja California(GH)

Con un gol de Eduardo Vargas, terminó la racha de seis partidos sin perder de Xolos, además que desde el Apertura 2012, no le puede ganar a Tigres en casa.



Con el 1-0 en contra, el Club Tijuana amanece como séptimo lugar con 14 puntos y los felinos, con un juego menos, son tercero con 16.



Xolos no ha logrado vencer a ninguno de los ocho mejores.



En la cancha del Estadio Caliente estuvieron dos de los equipos las mejores plantillas del futbol mexicano. Juntos suman 114.7 millones de euros (70.3 de Tigres; 44.4 de Xolos).



La delantera de Tigres tardó cinco minutos en dar el primer aviso, un centro de Enner Valencia para André-Pierre Gignac, que logró cabecear y que el remate fue desviado por Gibran Lajud.



Eduardo “Chacho” Coudet estrenó un trinomio en ofensiva; Gustavo Bou, Juan Manuel Iturbe y Miller Bolaños.



Los delanteros de Xolos se formaron con dos en punta y uno por detrás, como media punta. En menos de 45 minutos hicieron todas las variables posibles y no se terminaron por encontrar.



Solo pudieron crear dos oportunidades de gol. La primera un pase de taco de Bou para Miller, quien impactó el esférico en el cuerpo de Nahuel Guzmán y la segunda un pase largo de Iturbe que recibió Bou y globeó de más.



A los ocho minutos del segundo tiempo, Gignac abrió a la izquierda para Javier Aquino, quien centró al corazón del área y el remate para vencer a Gibran Lajud fue cortesía de Eduardo Vargas, la ejecución fue una volea de zurda.



Cuando se cumplió una hora de juego, Lajud le ganó un mano a mano a Enner Valencia para evitar el 2-0.



La mayor aproximación de los Canes Aztecas fue un tiro libre de Víctor Malcorra que pegó en el travesaño a los 82 minutos.



No hubo himno de la Liga MX al iniciar el encuentro, se guardó silencio por respeto a las víctimas del trágico sismo que ocurrió en la parte central del país.



Los jugadores de ambos equipos posaron intercalados, se entonó el himno nacional y posaron para la fotografía frente a un cartel que tenía grabado: “Hoy más unidos que nunca. #FuerzaMéxico”.



XOLOS 0-1 TIGRES

ESTADIO CALIENTE

Goles: TIG; Eduardo Vargas, 52’

Árbitro: César Ramos

Asistencia: 25,333 espectadores

Próximos juegos: Xolos visita a Morelia; Tigres recibe a Chivas