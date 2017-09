Rayados quiere ampliar su ventaja como líder enfrentando a Santos

(GH)

Monterrey presume que no sólo sigue de líder en el torneo Apertura 2017, sino que además es invicto e inalcanzable en este puesto.El equipo de Antonio Mohamed recibirá este miércoles a Santos, equipo que llega con nuevo estratega en el banquillo: Robert Dante Siboldi.Sin importar este y otros resultados, el equipo regiomontano se mantendrá como líder ya que tiene 23 puntos después de siete victorias y dos empates, fuera del alcance del segundo lugar América con 17 unidades.El equipo local además presume que lleva cinco victorias en esta condición y que su ofensiva cuenta con el poderío de Avilés Hurtado y Rogelio Funes Morí con cinco anotaciones cada uno. En su último duelo vencieron 2-1 al Atlas.Santos, por otro lado, ocupa el puesto 15 del torneo después de una sola victoria, cinco empates y tres derrotas. De visita sólo han ganado en una ocasión. Además, llegan de caer 2-1 ante Cruz Azul, resultado que le costó la continuidad a José Manuel de la Torre.La ventaja para el equipo de Torreón es que Julio Furch, así como sus rivales, cuenta con cinco goles hasta el momento. De los últimos cinco partidos entre estos rivales dos fueron a favor de Rayados, dos empates y sólo uno a favor de Santos.Las apuestas deportivas marcan como claro favorito en Monterrey con -225, mientras que la victoria de Santos ofrece +525 y el empate +320.Los momios además pagan +107 por un over de 2.5 goles y -138 por un under. Oddshark añade que si Rayados abre el marcador se da -334 y si lo hace santos +300.PRONÓSTICO: Monterrey 3-1 Santos