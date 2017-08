Cavs reevalúan canje Irving-Thomas

CLEVELAND(AP )

Los Cavaliers de Cleveland realizan una “profunda y abarcadora” evaluación del canje en el que enviaron a Kyrie Irving a los Celtics de Boston a cambio de Isaiah Thomas y otras fichas, dijeron dos personas con conocimiento de la situación.



Ambas personas hablaron el sábado con The Associated Press bajo la condición de no ser identificadas porque el equipo no divulgará información sobre sus planes.



Las dos personas indicaron que la transacción todavía no es oficial. Los Cavs también recibieron al alero Jae Crowder, el pivote Ante Zizic y una selección de primera ronda en el draft del próximo año.



Thomas se lastimó la cadera en la final de la Conferencia del Este de la temporada pasada, y las personas con las que habló la AP dijeron que los Cavs siguen evaluando la situación médica del estelar base.