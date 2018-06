Abrirán a las 12 oficinas y escuelas de Veracruz, por partido del 'Tri'

XALAPA, Veracruz(El Universal)

El gobernador de Veracruz, el panista Miguel Angel Yunes Linares, anunció que recorrió horarios en todas las escuelas públicas y oficinas gubernamentales para que los alumnos y empleados puedan ver el partido de fútbol mundialistas entre México y Suecia.



"He tomado la decisión de modificar ese horario, a partir de mañana a criterio de los directores, todas las escuelas del gobierno en todos sus niveles, ya sea que estén en clases o en exámenes, iniciarán actividades a las doce del día", anunció.



En Veracruz hay más de 22 mil planteles educativos de todos los niveles que albergan a un total de dos millones 281 mil 735 alumnos.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, el mandatario estatal explicó que los alumnos podrán entrar a escuelas hasta las doce del día, al igual que empleados gubernamentales.



"Miles de personas me han pedido a través de las redes sociales, correos y de manera personales que podamos modificar mañana los horarios de las escuelas", manifestó.



En el caso de los alumnos cuyas madres trabajen, afirmó que se buscará que sean recibidos en los salones de clase y que ahí mismo puedan observar el partido.



Yunes Linares manifestó que los empleados públicos también quieren ver el partido, por lo que también se les permitirá llegar tarde a sus centros de trabajo, con excepción de los trabajadores del sector salud y seguridad pública.



"Yo mismo lo voy a ver (el partido) en Palacio, por eso he querido dar facilidades para que en las propias oficinas podamos ver el partido o les permitan llegar más tarde", agregó con una alegría pocas veces vista en el Ejecutivo estatal.



El anuncio viene una semana antes que se celebren elecciones, donde su hijo Miguel Angel Yunes Márquez es el candidato del PAN-PRD a la gubernatura.