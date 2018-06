Messi se aparece en Mundial; Argentina aventaja a Nigeria en el primer tiempo

SAN PETERSBURGO, Rusia (AP)

Lionel Messi salió de su letargo en el Mundial mediante un derechazo fulminante y Argentina tomó la ventaja de 1-0 sobre Nigeria el martes, en el primer tiempo de un partido que requiere ganar como premisa inicial para su supervivencia en Rusia.Los dirigidos por Jorge Sampaoli, conscientes de que no hay futuro para sus aspiraciones si no triunfan en San Petersburgo, comenzaron el encuentro con una actitud notoriamente ofensiva: hasta cinco hombres lanzados al ataque y buscando que la pelota circulara más a menudo por los dominios de Messi.A los 13 minutos, Ever Banega lanzó un pase a profundidad, kilométrico y certero desde su propia mitad del campo. Messi controló y se adentró en el área, recuperando de pronto la magia y la habilidad que le son habituales en Barcelona.Menos común fue su definición con el botín derecho. Pero igual resultó letal, cruzada, arriba y al segundo poste del arco defendido por Francis Uzoho. Messi rompió así una racha de nada menos que 662 minutos sin anotar en mundiales, donde su último tanto se remontaba a Brasil 2014, precisamente en el encuentro ante Nigeria.Sin conservadurismo ni mezquindad, Argentina no cesó en su disposición de ataque después del gol, y ha contado con varias oportunidades de ampliar el marcador, la más notoria en un tiro libre ejecutado por Messi a los 32 minutos para estrellar el balón en el palo, ya con Uzoho vencido.En cambio, la escuadra nigeriana apenas ha inquietado tímidamente el arco defendido por Franco Armani, una de las cinco variantes de inicio a las que recurrió Sampaoli respecto del plantel que cayó 3-0 ante Croacia y que quedó metido en un berenjenal.Además, del triunfo, Argentina requiere que Islandia no gane su encuentro ante Croacia, realizado simultáneamente en Rostov del Don. La primera parte de ese encuentro concluyó con empate sin goles.