No habrá tolerancias para argentinos violentos: Patricia Bullrich

(El Universal)

Patricia Bullrich, ministra de seguridad de Argentina, ha sido tajante al tratar los casos que involucran a aficionados argentinos cuyo comportamiento ha sido agresivo o impropio durante su instancia en la Copa del Mundo.



El mensaje es claro y en espera de que los demás seguidores albicelestes, y del resto del mundo, entiendan que no se permitirán comportamientos que dañen la paz y armonía del evento. Tolerancia cero para quienes tengan ese tiempo de comportamiento.



De entrada, Bullrich público la fotografía de los 24 aficionados que participaron en acciones violentas en el encuentro de Argentina vs Croacia del pasado 21 de junio en Nizhni Nóvgorod y que terminó en goleada de parte de los europeos. "Estos son los 24 violentos que provocaron la feroz pelea entre hinchadas antes del partido...



Le pedimos a #Rusia el retiro del Fan ID", publicó. "Aquí (en Argentina) desde hoy, no entran a ninguna cancha. Seguiremos firmes contra los vándalos que quieren pasar encima de la ley".



Después, posteo un vídeo en el que se observa cómo inicia la riña, y señala al aficionado identificado con el nombre de Patricio Eisenberg, quién aseguró, nunca podrá ingresar a un estadio ensu país.



Finalmente, nombró a Marcelo Génova cómo "otro de los argentinos que se dedicó a frenar a una joven en las calles de #Rusia para hacerle decir barbaridades. Una conducta de abuso sexista que repudiamos, y por la cual le pedimos a las autoridades rusas que le retiren su Fan ID".



Hay que recordar que cuando las autoridades rusas retiran el Fan ID, la persona en cuestión tiene un par de días para abandonar el país o de lo contrario será sancionado conforme a la ley.