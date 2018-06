"El único cuestionado era yo", Juan Carlos Osorio

(El Universal)

Juan Carlos Osorio no está sorprendido de lo que ha conseguido el equipo nacional mexicano en el Mundial de Rusia. “Cuando llegamos a Rusia, el único cuestionado era yo, la Selección no…



Este equipo es una gran Selección, tenemos grandes jugadores, para muchos conocedores de la historia del futbol mexicano tal vez es la mejor generación, así que no me sorprende lo logrado hasta ahora”.



Lo hecho en los dos primeros juegos, se debe a que “se es capaz de construir en el coraje de jugar y disputar cada pelota.



Contra Alemania se tuvo el coraje moral; y con Corea el coraje para aguantar el rigor que presentó el rival. Ahora tenemos una gran oportunidad de competir ante una selección de primer nivel como Suecia y esperamos hacer un gran partido”.



Javier Hernández no niega que será una gran satisfacción llegar y romper la marca de máximo goleador de la Selección Nacional Mexicana en los Mundiales, pero eso de nada servirá “si no logramos hacer historia con la Selección”.



Como siempre, señaló que en México, todo se ve de una forma negativa: “Soy el máximo goleador de la Selección y se critica; tenemos un gran cuerpo técnico y se critica, pero me quedo más con la gente que se ilusiona. Estamos con la gente que puede romper limites, que imagina cosas ching... Me quedo con el país creyendo en nosotros. Me quedo con el respeto de la campaña contra el grito homofóbico”.



Al final, “Javier Hernández podrá lograr lo que sea, pero al final pasará y vendrán otros jugadores, lo importante es el país, si se da de quedarme como el máximo goleador, qué bien… pero de nada sirve si no pasamos la siguiente ronda. Primero es el grupo, después los logros individuales que llegarán en consecuencia”.