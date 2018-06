Con dos goles, Perú vence a Australia y se despide del Mundial

SOCHI, Rusia(AP)

Perú se despidió del Mundial con la frente en alto al vencer 2-0 a Australia el martes, con un gol y asistencia de su capitán Paolo Guerrero.En una jugada que nació por izquierda, Renato Tapia tocó al medio para Guerrero, que la mandó a la red anticipándose a la marca de Mark Milligan a los 50 minutos en el estadio Fisht de Sochi.El máximo artillero en la historia de Perú estuvo a punto de no jugar el Mundial debido a una suspensión de 14 meses por dopaje. En la antesala de la competencia y tras cumplir ocho meses de esa pena, fue habilitado por el fallo de una jueza suiza que dejó en suspenso la sanción.Guerrero, de 34 años, festejó ante la hinchada peruana señalándose el escudo en la camiseta y dándole un beso.“Agradecerle al pueblo peruano por todo el apoyo y cariño, ellos se merecían más que esto. Pero esto no acaba. Estamos eliminados, pero es el comienzo para esta selección. Estoy seguro que tenemos mucho para dar”, dijo Guerrero tras el encuentro.Antes de su primer festejo en un Mundial, el capitán asistió con un centro a su compañero en el ataque André Carrillo, quien le pegó de primera cruzado a los 18 minutos.La Blanquirroja había clasificado a Rusia después de 36 años de ausencia. Había gran ilusión en el país sudamericano con al menos pasar de ronda en un Grupo C bastante complicado. Perú dilapidó varias ocasiones, incluso un penal, en la derrota 1-0 ante Dinamarca en el debut. Y Francia tuvo que traspirar para vencerlo 1-0, resultado que sentenciaría su eliminación.El último triunfo en un Mundial había sido el 4-1 ante Irán en la primera ronda de Argentina 1978.“Afortunadamente para toda la multitud que nos acompañó, termina mejor, dedicárselo a todos los muchachos que participaron del proceso de eliminatoria...a toda la gente en Perú. Los muchachos entregaron todo”, destacó el técnico argentino de Perú, Ricardo Gareca.“Lo que hicieron los peruanos en el Mundial fue increíble”, resaltó.Perú prometió ganar en la despedida por el honor pero también como un gesto hacia los más de 10.000 peruanos que viajaron a Rusia, uno de los mayores contingentes de hinchas de Latinoamérica en el mundial.En busca de ese objetivo, Gareca dispuso el ingreso del volante Renato Tapia como titular tras recuperarse de una lesión en la cabeza, mientras en defensa Anderson Santamaría reemplazó a Alberto Rodríguez, baja por una molestia física.En cambio el entrenador no pudo incluir a Jefferson Farfán, quien continúa bajo observación médica en un hospital de Moscú por un golpe en la cabeza después de un fuerte choque con un compañero el sábado pasado durante un entrenamiento.“Todo esto se lo dedicamos a nuestras familias, a Jefferson, mi hermano. Te lo dedicamos a ti, recupérate pronto”, afirmó Guerrero.En un partido que tuvo bajo control la mayor parte del tiempo, el arquero Pedro Gallese defendió el cero a los 27 al controlar un remate de Tom Rogic tras un par de gambetas en el área.El triunfo peruano frustró la ilusión de los australianos, quienes aspiraban con un triunfo a clasificar a los octavos por primera vez desde el mundial de 2006.En cambio Francia y Dinamarca, que empataron sin goles en Moscú, pasaron de ronda por el grupo C.