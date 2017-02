Farah rechaza acusaciones sobre uso indebido de drogas

LONDRES, Inglaterra(AP)

El cuatro veces campeón olímpico Mo Farah afirmó el domingo que siempre ha competido de forma limpia y sin quebrantar el reglamento antidopaje, en respuesta a "denuncias sobre uso indebido de drogas".



La reacción del mediofondista británico obedeció a nuevas acusaciones que fueron publicadas por el diario londinense Sunday Times sobre los métodos de su entrenador estadounidense Alberto Salazar, sustentadas en información proporcionada por los piratas cibernéticos 'Fancy Bears'. La Agencia Antidopaje de Estados Unidos (Usada) ha abierto una investigación sobre Salazar, acusado de quebrantar las normas antidopaje con algunos de los atletas que dirige en el denominado Nike Oregon Project.



En una declaración escrita, Farah tildó de "sumamente frustrante" tener que responder cuando "no hecho nada malo".



"Soy un atleta limpio que nunca he quebrantado las reglas sobre sustancias, métodos o dosis y es irritante que algunos medios de prensa, pese a hechos claros, insistan en tratar de vincularme con acusaciones de uso indebido de drogas", señaló Farah, quien logró el doblete olímpico en los 5 mil y 10 mil tanto en Londres 2012 como en Río 2016.



Farah puso en entredicho las motivaciones de los medios que han publicados que sugieren que ha hecho algo ilegal.



"Como he dicho muchas veces antes debemos hacer todo lo posible para tener un deporte limpio y me parece adecuado que todo el que rompa las reglas sea sancionado", dijo Farah. "Sin embargo, esto debe ceñirse a un proceso justo y si la USADA u otra entidad antidopaje tiene pruebas de algo indebido, deben publicarlo y tomar medidas en lugar que la prensa se convierta en juez y jurado".



La Usada indicó que todo parece que 'Fancy Bears' obtuvo un borrador de un informe que prepara. "La Usada puede confirmar que elabora un reporte en respuesta a un citatorio de una entidad médica estatal en relación al tratamiento que dio un doctor a atletas vinculados al Nike Oregon Project", señaló el portavoz de la Usada Ryan Madden en un mensaje difundido en Twitter.