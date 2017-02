Fleming rehúsa ser "banca"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Joven promesa, tackle poderoso y hambriento por jugar. Ese es Cameron Fleming, quien no sabe si regresará con los Patriots de Nueva Inglaterra para la temporada 2017.No es que el profesional esté enojado con la franquicia, para nada. Tres años bajo las órdenes del head coach Bill Belichick, le permitieron ganar dos Super Bowls.“Yo quiero estar donde juegue”, dice Fleming en entrevista. “Si estás en esta liga sin pensar que quieres ser titular y ser el mejor en tu posición, no llegarás muy lejos”.Ese es el conflicto que persigue al agente libre: quedarse en el mejor equipo de la NFL o buscar otro destino. “Me encanta Nueva Inglaterra. Es una ciudad que me arropó y me dio un trabajo, una oportunidad”.La banca ya no es lugar para el egresado de Stanford, quien disputó los 16 juegos de la campaña pasada, pero sólo cinco como titular. Nate Solder es su primera competencia en el equipo monarca de la liga y parece que se quedará mucho tiempo con los “Pats”, lo que podría hacer que Fleming toque otras puertas.Esto ayudaría al jugador de 24 años, por fin, a hacerse de un nombre entre los mejores. “La NFL es muy competitiva, con profesionales que sacrifican mucho y dan todo de sí mismos para ganarse un lugar. Yo quiero sobresalir entre ellos”.Oriundo de Texas, Cameron está muy contento por visitar México por primera vez. “Siempre he estado muy involucrado con la cultura y el ambiente, pero ahora que conozco el país he conocido a muchas personas maravillosas”.De quedarse con Nueva Inglaterra, Fleming regresaría a la capital para enfrentarse a los Raiders de Oakland en el Estadio Azteca.“Será uno de los mejores eventos del año, algo maravilloso. Tengo muy altas expectativas del encuentro. Sé que hay muchos aficionados de ambos equipos aquí y qué mejor que la gente se junte a disfrutar lo que será un gran juego”.En caso de salir de los Patriots, a Cameron le encantaría venir a disputar un partido con otro grupo de compañeros. “Estoy seguro de que regresaré a México, principalmente como turista, para comer tacos, sopes y tamales”.