Xolos y el enigma de las áreas

TIJUANA, Baja California(GH)

En el arranque del Clausura 2018, el Club Tijuana es el único que no ha recibido gol, pero también es el segundo que menos produce en ofensiva. Hoy se enfrentan al Puebla.



Xolos vive un arranque del Clausura 2018 plagado de contrastes.



Los dirigidos por Diego Cocca pueden presumir de ser la mejor defensa al ser los únicos que no han permitido gol, pero a la vez, son el segundo ataque más débil del futbol mexicano.



Si bien, Veracruz es el no ha festejado gol en el certamen, los canes aztecas son el conjunto que menos ataques han generado con 22 por 30 de los escualos.



Hoy ante Puebla tienen la consigna de mantener la portería en cero y mostrar más conexión en su forma de ofender. No podrán contar con Gustavo Bou los 90 minutos por molestias musculares.



“Hicimos mucho hincapié en juntarnos a jugar, en atacar, en poner gente en el ataque para tratar de generar más situaciones de gol y sobre todo que vengan los goles”, comentó Diego Cocca.



El estratega tiene respeto a su antagonista para la fecha cuatro, Enrique Meza. “Viene Puebla, es un equipo que juega muy bien al futbol, que se asocia, los equipos de Meza siempre tratan de buscar eso, de jugar bien, de asociarse, de llegar con mucha gente en ataque, así que mucho respeto por el Puebla”, expuso.



“Pero nuestro objetivo sigue siendo mejorar nuestra producción, seguir con ese orden defensivo, con esa solidez, transmitir eso, y lógicamente, tener más situaciones de gol y poder hacer eso para ganar los partidos”, amplió.







XOLOS VS. PUEBLA



Fecha: Hoy



Hora: 19:00



Estadio: Caliente



Árbitro: Enrique Santander