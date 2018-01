Tri Femenil califica al Mundial Sub 20

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

La Selección Mexicana de Futbol Femenil Sub 20 se clasificó al Mundial de la especialidad Francia 2018 al derrotar a su similar de Canadá 4-3 (1-1) en serie de penaltis en las semifinales del premundial que se juega en Trinidad y Tobago.



México se fue al frente del marcador al minuto 33 mediante un tiro libre cobrado por Jimena López.



Mientras que Gabrielle Carle empató por las canadienses al 79 de tiempo corrido.



El partido finalizo con empate, por lo que se tuvo que definir en la tanda de penaltis.



Tras vencer con un marcador final de cinco goles por cuatro a las canadienses, la Selección Nacional de México enfrentará el próximo domingo a Estados Unidos en la Gran Final del certamen regional.



Los primeros minutos fueron muy equilibrados; ambas escuadras buscaron la posesión de la redonda, el dominio del juego.



El tiempo transcurría y las anotaciones no se hacían presentes. Mexicanas y canadienses buscaban abrir los espacios, pero no resultaba sencillo.



Finalmente, al 33, fue cuando el marcador se movió a favor de México, luego de que Jimena López cobrara un tiro libre que se incrustó en las redes del conjunto rival.



Cerca del final de la primera mitad, las dirigidas por Christopher Cuellar estuvieron cerca de anotar el segundo, pero la zaga norteamericana logró sacar el esférico casi en la línea evitando uno más en contra.



Las primeras acciones de la parte complementaria no regalaron jugadas importantes de peligro en ninguna de las dos áreas; sin embargo, Canadá intentó presionar más en la parte ofensiva en busca el del empate.



La defensa mexicana se comportó a la altura y logró evitar el gol de la igualada. Conforme transcurría el tiempo, las mexicanas volvieron a tener presencia en el área canadiense.



Minuto 80, Gabby Carle aprovechó un balón dentro del área proveniente por derecha, de esta forma se volvieron a emparejar los cartones en Trinidad & Tobago.



Al 89, el árbitro decretó la pena máxima a favor de México. Belén Cruz cobró desde los 11 pasos, pero la arquera rival, Rylee Foster, detuvo el disparo.



Con empate a un gol llegó el final del tiempo regular. La Selección Nacional de México se llevó la victoria y, con ello, su pase a la Copa del Mundo tras vencer desde la estancia de los penales 3-4 a la escuadra de la Hoja de Maple.



Katty Martínez, Kim Rodríguez, Jimena López y Gabriela Juárez, concretaron su disparo desde los 11 pasos; Miriam García, lo falló.

México enfrentará a Estados Unidos el próximo domingo en la Gran Final.