Pachuca va por los tres puntos en su visita a Tigres

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal)

El delantero de los Tuzos del Pachuca, Franco Jara, afirmó que en su visita a Tigres, este sábado, van con el objetivo de conseguir los tres puntos.



Pachuca viajó este viernes hacia la Sultana del Norte, donde les espera una aduana difícil, pero en la que se han conseguido dos títulos de Liga.



Jara señaló que "es el último campeón y hay que tenerle respeto como a todos los rivales. Si bien sabemos que cada vez que nos enfrentamos a Tigres hemos hecho las cosas bien y los resultados se dan, sabemos que es un equipo que le gusta proponer, ellos van a ir a buscar el triunfo como sea, pero nosotros también vamos a ir con nuestras armas".



Asimismo, comentó que se encuentra bien físicamente para buscar tener más minutos y aportar a la causa hidalguense, que no le obsesiona anotar, aunque es importante para las aspiraciones del equipo que es clasificar a la liguilla.



"El convertir me da confianza, el que me vaya sintiendo mejor y retomar el nivel que tuve es bueno para uno, la idea es ayudar al equipo, ya sea con goles o sacrificio, quién hace los goles es lo de menos, hemos hecho varios en 3 fechas, lo importante es ganar y cumplir el objetivo que es clasificar a la liguilla entre los 5 primeros puestos".



Por otra parte, el delantero argentino fue cuestionado por la poca producción de atacantes mexicanos en la actualidad.



"Más que delanteros faltan oportunidades, hay jóvenes que hacen bien las cosas y tal vez en otros equipos no les den las oportunidades pero en Pachuca sí. Se acaba de demostrar el otro día en Copa con el primer gol de Ayala, Roberto de la Rosa también anotó en el Mundial de Clubes. Pachuca ha demostrado que tiene cantera con excelentes jugadores, el claro ejemplo es el de ‘Chucky’ (Hirving Lozano) que ha sido un jugador excelente y está brillando en Europa, él tuvo esa oportunidad igual que otros chicos que están surgiendo ahora. A lo mejor en el futbol mexicano falta eso, darle oportunidad a gente que esté realmente para defender esa camiseta".