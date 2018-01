Querétaro va por su primera victoria en fut femenil

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal)

Después de haber encarado dos partidos en calidad de visitante el Club Querétaro regresa a su casa para recibir al líder de su grupo, Tigres. Las Gallitas aún no saben lo que es ganar en la presente temporada de Clausura 2018 de la Liga MX Femenil.



Hasta el momento las queretanas solamente tienen un punto, producto del empate ante Chivas en la jornada inaugural; sin embargo, luego de ese buen inicio ante las vigentes campeonas, las cosas no han pintando bien para las dirigidas por el técnico Marco Zamora, ya que perdieron ante Santos Laguna 3-1 y Monterrey 2-0.



"Es complicado porque no esperábamos un arranque así tan difícil, nos situamos en el último lugar de la tabla general con un sólo punto generado, pero creo que es parte de la adaptación que van teniendo las chicas nuevas", explicó el estratega.



Aunque precisó que el objetivo se mantiene "esa idea no cambia, tenemos que trabajar cosas y seguir trabajando pero ese objetivo no cambia, queremos ser protagonistas de este torneo".



Y agregó que "también he tratado de generar en las chicas la unión de grupo, al final de cuentas hay equipos grandes que han caído ante equipos chicos y que efectivamente se tiene que trabajar en esa situación grupal de que estén unidas, y convencidas de que lo que se está trabajando en la semana les puede servir para enfrentar los trabajos del fin de semana".



En el papel el cotejo es muy disparejo ya que las felinas comandan el sector 2 con un total de 9 unidades, mientras que las Gallitas se ubican en el sótano con un punto, pero cualquier cosa puede ocurrir en el terreno de juego.



El encuentro que iniciará a las 11:00 horas en el estadio Corregidora tendrá como árbitro central a Iván Antonio López, auxiliado en las bandas por Luz María Rivero y Jessica Fernanda Morales mientras que el cuarto silbante será Osbaldo Rivera.