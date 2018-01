El Real Betis no quita el dedo del renglón por Layún

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal)

El Betis no da por cerrado el acercamiento con Miguel Layún, jugador mexicano que económicamente ha sido blindado por el Porto.



Luego de que el cuadro portugués anunció la permanencia del lateral, el Betis ha seguido presente en las negociaciones, así lo dejó ver el vicepresidente deportivo de los verdiblancos, Serra Ferrer.



Layún llegaría a jugar en la Liga de España a préstamo y con opción a compra, sin embargo, "esperamos que las negociaciones puedan avanzar. Con Miguel no habría problema, más allá de los flecos que se ponen en medio de la negociación. El problema sería el Porto", manifestó Ferrer a la cadena ESPN.



"Aparte del conocimiento que tenemos, Andrés (Guardado) nos ha confirmado todo lo que representa Miguel Layún como persona y futbolista".



El Betis no quita el dedo del renglón por hacerse de los servicios de un segundo mexicano, al menos hasta el próximo 31 de enero, fecha límite para realizar la transferencia.