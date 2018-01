Rubén Omar Romano prepara cambios en Atlas

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal)

Tras dirigir su tercer entrenamiento, porque ayer jueves tuvo doble sesión, el técnico del Atlas Rubén Omar Romano, presentará mínimo dos modificaciones en el partido de su debut con el zorro en lo que será su tercera etapa en el club.



Respecto al partido ante el Toluca, que perdió el rojinegro 3-1, hay dos hombres que no estarán, uno es Rafael Márquez porque trae un problema muscular del cual no se ha podido recuperar y estuvo trabajando por separado, así que su lugar estará siendo ocupado por Leiton Jiménez.



Otro que no estará en el inicio del encuentro es el joven José Monroy, quien sufrió mucho en partido de presentación ante el Toluca el viernes pasado, el técnico interino Gerardo Espinoza tuvo que sacarlo al 59’, para darle más seguridad a la lateral derecha.



Ante América ya estará Milton Graniolatti, preparador físico del zorro, estará reportando con el equipo a la brevedad. En Atlas lo esperan para que este ya en la banca ante el América. Graniolatti comenzará sus trabajos en forma, de cara al nuevo método de trabajo a partir de la siguiente semana.



Desde el entrenamiento vespertino que tuvo el Atlas ayer, Gabriel Pereyra ya trabajó al lado de Rubén Omar. El "Místico" será el auxiliar del técnico en la cancha y muy probablemente Espinoza tenga que estar dando sus puntos de vista desde la tribuna, en un palco.