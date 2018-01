LeBron no revela orden de selección de Juego de Estrellas

INDEPENDENCE, Ohio(AP )

LeBron James no reveló el orden en que seleccionó a los integrantes de su equipo para el Juego de Estrellas de la NBA.



Pero Kevin Love tiene una idea sobre el turno en el que lo eligieron.



“Probablemente fui el último”, bromeó.

“Kev diría eso”, agregó James.



Los dos miembros de Cleveland en el Juego de Estrellas estarán en el mismo equipo el 18 de febrero, después que James eligió a su compañero, al igual que a su ex compañero Kyrie Irving, para enfrentar al plantel armado por Stephen Curry y que incluye a otros dos integrantes de Golden State, Klay Thompson y Draymond Green.



Como los jugadores que recibieron más votos, James y Curry son los capitanes y eligieron sus escuadras para el Juego de Estrellas, cuyo formato fue cambiado por la liga para generar más interés. El año pasado, el Oeste ganó por 192-182 en un partido en el que no hubo defensa y que tampoco fue competitivo.