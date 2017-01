El muro es política populista: "Piojo" Herrera

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Para Miguel Herrera , director técnico de los Xolos de Tijuana, los efectos verdaderos de la construcción de un muro entre México y Estados Unidos, se podrán ver hasta que dicha edificación esté completada.“La verdad hasta que no veamos en muro construido no podemos decir qué va a pasar, no sabemos en qué pueda afectar. Si tienes tus papeles migratorios en regla pues me parece que seguirá siendo lo mismo”.“Ahora hay una reja de cada lado, entonces, creo que es malgastar dinero que no debería malgastarse, pero ellos (gobierno de Estados Unidos) sabrán en que gastarlo”, comentó el estratega.Acerca de si la creación de este muro repercutirá en la asistencia al estadio Caliente para ver los juegos de Xolos , el “Piojo adelantó que en lo absoluto se verán afectados.“Al equipo no le afectaría la construcción del muro, el arraigo que tiene el equipo en Tijuana es muy bueno. Viene mucha gente de San Diego y de los Ángeles a ver el equipo, pero pasan por dónde tienen que pasar, por las aduanas”.Herrera fue contundente al mencionar que las primeras acciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, son meramente populistas y continuación de una campaña política para lograr más seguidores.“Las decisiones de construir un muro por parte de Donald Trump son populistas, situaciones que construyen en una campaña. Creo que difícilmente esto se logrará porque los mexicanos no estamos dispuestos a pagar por el muro, y cuando Estados Unidos vea lo que le va a costar la construcción, me parece que tendrán otras prioridades que construir un muro”.Al vivir en la frontera entre ambos países, Miguel Herrera declaró que la vida en Tijuana sigue siendo de lo más normal. “En la sociedad de Tijuana el ambiente sigue tranquilo, no ha habido ningún cambio que se sienta radical. La vida sigue siendo la misma diariamente”, mencionó.