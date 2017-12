Steelers aseguran descanso, con paliza sobre Texans

HOUSTON, Texas(AP )

Ben Roethlisberger suplicó a sus compañeros que no intentaran ocupar el lugar de Antonio Brown. Simplemente quería que todos ayudaran en lo que pudieran, con la idea de que eso bastaría.



Bastó y sobró ante uno de los peores equipos de la liga.



Roethlisberger lanzó para 226 yardas y dos anotaciones, y los Steelers de Pittsburgh se aseguraron de descansar en la primera ronda de la postemporada, al apalear el lunes 34-6 a los Texans de Houston.



El “Big Ben” tiró pases a seis jugadores distintos, y Pittsburgh (12-3) humilló a los Texans (4-11) pese a carecer de Brown, líder de recepciones en la NFL, quien sufre una lesión de pantorrilla.



“Sé que todos estaban pensando en A.B., en que no estaba acá y en que querían llenar sus zapatos, pero eso es imposible”, recalcó Roethlisberger. “Simplemente les dije ‘no traten de llenar sus zapatos, sólo traten de dar lo mejor que tienen’”.



Los Steelers ganaban por 20-0 al medio tiempo, tras aprovechar dos balones perdidos por los Texans. Le’Veon Bell agregó un acarreo de anotación de 10 yardas en las postrimerías del tercer periodo, y el novato JuJu Smith-Schuster colocó el marcador 34-6 con una recepción de touchdown de 18 yardas en el último cuarto.



“Esto simplemente demuestra cuántas armas tenemos en nuestro ataque realmente... Todos jugaron bien”, comentó Bell. “Ben hizo las jugadas cuando necesitaba hacerlas. Yo hice algunas jugadas en tercer down, cuando realmente lo necesitaba. Fue literalmente un trabajo de conjunto”.



Bell finalizó con 14 acarreos para 69 yardas, en tanto que Smith-Schuster logró seis recepciones para 75 yardas.



“Fue un día significativo para nosotros”, indicó el entrenador Mike Tomlin. “Fue nuestro último partido de la temporada regular como visitantes. Finalizamos con récord de 7-1, conseguimos nuestra duodécima victoria, aseguramos el boleto a la segunda ronda. Hay muchas cosas positivas, pero en cierto modo, esto es la culminación de concentrarnos en la siguiente oportunidad”.



T.J. Yates completó siete de 16 envíos para 83 yardas y un touchdown por los Texans, que sufrieron su quinta derrota consecutiva y cayeron por octava ocasión en nueve compromisos.



“Es brutal”, expresó el entrenador de Houston, Bill O’Brien. “Ha sido un año durísimo”.