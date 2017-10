Astros emparejan la Serie Mundial

(AP)

Jonrón de los Dodgers y dan un respiro; marcador 7-6 en la 11va baja.



¡Pon un gif de cómo sientes que va el partido ! pic.twitter.com/bCm4Sn4Ghc — EL IMPARCIAL (@elimparcialcom) 26 de octubre de 2017

¡Guerra de jonrones! Los Astros ponen el marcador 7-5 en la 11va alta. pic.twitter.com/MdG5yzcApf — EL IMPARCIAL (@elimparcialcom) 26 de octubre de 2017

¡Casi nos da el infarto! Los Dodgers empatan el partido 5-5 en la 10ma baja. #SerieMundial pic.twitter.com/QKCVIZU71D — EL IMPARCIAL (@elimparcialcom) 26 de octubre de 2017

Yasiel Puig pone intensidad al partido y lo hace cardíaco. Marcador 5-4 en la 10ma baja.



¿Quien ganará? #SerieMundial pic.twitter.com/jM6KA68gzy — EL IMPARCIAL (@elimparcialcom) 26 de octubre de 2017

Tras jonrones de Altuve y Correa los Astros están muy alto esta vez. Marcador 5-3. #SerieMundial pic.twitter.com/MR7CIY3Ukf — EL IMPARCIAL (@elimparcialcom) 26 de octubre de 2017

Jonron de Corey Seager impulsa a los Dodgers y los pone a la delantera 3-1 en la 6ta baja. pic.twitter.com/6wzJXnbZoo — EL IMPARCIAL (@elimparcialcom) 26 de octubre de 2017

Los Astros rompen el hielo en el partido y ponen el marcador 1-0 contra los Dodgers. #WorldSeries ¿Quién quieres que gane? pic.twitter.com/PVsnTpOBKm — EL IMPARCIAL (@elimparcialcom) 26 de octubre de 2017

George Springer sacudió un jonrón de dos carreras en el 11mo inning y los Astros de Houston emergieron victoriosos de un vibrante derby de jonrones en el Dodger Stadium al vencer el miércoles por 7-6 a los Los Ángeles para empatar 1-1 la Serie Mundial.Los equipos se combinaron para establecer un récord del Clásico de Otoño con ocho cuadrangulares en un mismo partido.Cuando el festival de batazos largos se acabó, los Astros festejaron su primer triunfo en un juego de la Serie Mundial en su historia de 56 años.Houston perdía 3-2 en el noveno cuando Marwin González abrió el inning con un jonrón ante Kenley Jansen.José Altuve y Carlos Correa la sacaron uno detrás dle otro en el décimo de Houston para una ventaja 5-3.Pero los Dodgers no bajaron los brazos y empataron mediante un jonrón de Yasiel Puig y el sencillo remolcador con dos outs de Enrique Hernández.El jonrón de Springer ante Brandon McCarthy le dio a Houston el margen justo para resistir el cuadrangular de Charlie Culberson en la baj del 11mo.Ahora, la serie se trasladará a Houston, con un tercer juego el viernes.