Tony Parker practica con equipo de "Liga G"

MIAMI (AP )

Tony Parker está cada vez más cerca de volver a jugar con los Spurs.



El base de San Antonio, que no ha jugado desde que se rompió un tendón del muslo izquierdo en los playoffs de la temporada pasada, practicó el miércoles con el equipo de los Spurs en la Liga G.



Los Spurs de Austin realizan su pretemporada en las instalaciones de San Antonio, y abrieron las puertas a Parker para que practicara.

No está claro cuántas veces el francés practicará con Austin. Los Spurs dijeron el miércoles que al menos volverá a practicar con el club de la Liga G el viernes.



“El quiere volver de inmediato”, dijo el entrenador de los Spurs, Gregg Popovich, el miércoles en Miami, donde los Spurs juegan contra el Heat. “Pero él sabe que tiene que estar listo, estar totalmente recuperado, antes de poder regresar. No es una lesión de la que puedas recuperarte rápido”.



El equipo no ha fijado un plazo para que Parker regrese a la NBA.

Parker es una de tres bajas de los Spurs para el partido del miércoles, junto con el astro Kawhi Leonard, quien no ha jugado esta temporada por una lesión de muslo, y Joffrey Lauvergne, que tiene un esguince de tobillo.