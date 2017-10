Quema Dodgers a Astros

LOS ÁNGELES, California(AP)

Pese al calor, Clayton Kershaw conservó la frialdad durante su debut en la Serie Mundial, y su estupenda faena guio a los Dodgers de Los Ángeles hacia una victoria por 3-1 sobre los Astros de Houston, en el primer juego del Clásico de Otoño.+



Kershaw debió cambiarse el jersey empapado en sudor durante una noche en que el termómetro llego a 39 grados centígrados (103 Fahrenheit). Pero logró congelar el bateo de los Astros, con lo que siguió olvidándose de la mala fortuna que había tenido en sus años anteriores durante los playoffs.



Un jonrón de Justin Turner produjo dos carreras para romper el empate en la sexta entrada ante Dallas Keuchel. Y Kershaw tuvo control absoluto de la situación ante el equipo que más carreras anotó esta temporada en las mayores.



El as había esperado toda su carrera para que llegara este momento. Y una vez que subió a la lomita para su primer encuentro de Serie Mundial, lució como un digno heredero de Sandy Koufax, Orel Hershiser y todos los grandes pitchers en la historia de los Dodgers.



Galardonado tres veces con el Cy Young, Kershaw recetó 11 ponches, la mayor cantidad de un pitcher en un primer juego de la Serie Mundial desde 1968. Permitió apenas tres hits y no dio un solo boleto a lo largo de siete capítulos. Su tremenda curva hizo que los bateadores de Houston lucieran torpes en más de una ocasión.



El único descuido de Kershaw derivó en un jonrón de Alex Bregman que empató la pizarra 1-1 en el cuarto acto.



Chris Taylor dio la ventaja a los locales, al encontrar el primer lanzamiento de Keuchel en el duelo para disparar un cuadrangular.



Brandon Morrow resolvió a la perfección el octavo inning, en tanto que Kenley Jansen retiró en orden a los Astros en el noveno para acreditarse el salvamento, coronando una faena combinada de tan solo tres inatrapables.



Dominantes, los relevistas de los Dodgers han lanzado 25 innings consecutivos sin tolerar anotación en esta postemporada.



Un entusiasta público acudió al primer encuentro de Serie Mundial disputado por los Dodgers de 1988. Como recompensa, los espectadores recibieron un motivo inmediato de celebración, el bambinazo de Taylor, quien compartió con Turner el premio al Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.



Ante los Astros, ambos siguieron haciendo contacto.



La derrota deja a Houston sin un solo triunfo en el Clásico de Otoño en su historia de 56 temporadas. La única vez anterior que llegaron a estas alturas, los Astros fueron barridos por los Medias Blancas de Chicago en 2005.



El segundo juego está previsto para este miércoles. Justin Verlander, el Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, subirá a la lomita por los Astros, para enfrentar al zurdo Rich Hill.



Por los Astros, los venezolanos José Altuve de 4-1, Marwin González de 3-0. Los puertorriqueños Carlos Correa de 3-0, Carlos Beltrán de 1-0. El cubano Yuli Gurriel de 3-0.



Por los Dodgers, el cubano Yasiel Puig de 3-0. El puertorriqueño Kike Hernández de 3-1.



Resultado

1-3

Pizarra

Equipo 123 456 789 CHE

Houston 000 100 000 1 3 0

LA Dodgers 100 002 00x 3 6 0

Pitcher ganador: Clayton Kershaw (1-0)

Pitcher perdedor: Dallas Keuchel (0-1)

Jonrones: LA Dodgers: Taylor (1), Turner (1): Houston (1)

Estadio: Dodger Stadium

Asistencia: 54 mil 253 aficionados

Duración: 2 horas con 28 minutos



HOY

?????Houston vs. LA Dodgers

17:00 horas

Estadio: Dodgers Stadium

Lanzador Houston: Justin Verlander (15-8, 3.36)

Lanzador LA Dodgers: Rich Hill (12-8, 3.32)

Televisión: ESPN, Fox Sports y Televisa

Viernes 27 de octubre

?????LA Dodgers vs. Houston

17:00 horas

Estadio: Minute Maid Park

Lanzador LA Dodgers: Yu Darvish (10-12, 3.86)

Lanzador Houston: Lance McCullers Jr. (7-4, 4.25)

Televisión: ESPN, Fox Sports y Televisa

Sábado 28 de octubre

?????LA Dodgers vs. Houston

17:00 horas

Estadio: Minute Maid Park

Lanzador LA Dodgers: Alex Wood (16-3, 2.73)

Lanzador Houston: Charlie Morton (14-7, 3.62)

Televisión: ESPN, Fox Sports y Televisa

?*En caso de ser necesario?Domingo 29 de octubre

LA Dodgers vs. Houston

17:00 horas

Estadio: Minute Maid Park

?Martes 31 de octubre

Houston vs. LA Dodgers

17:00 horas

Estadio: Dodger Stadium

?Miércoles 1 de noviembre

Houston vs. LA Dodgers

17:00 horas

Estadio: Dodger Stadium