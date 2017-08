Pumas busca poner fin a su crisis ante Veracruz

(Tomada de la Red)

Paco Palencia dejó la dirección técnica de Pumas a media semana luego de caer 1-2 ante Monarcas en el Estadio Olímpico Universitario.Ahora el equipo enfrentará sus próximos compromisos bajo el mando de Sergio Egea, quien fungía como su vicepresidente deportivo.El equipo universitario suma 6 puntos en lo que va del torneo luego de solo dos victorias, ambas de local. Su rival en turno, Veracruz, está en el puesto 13 de la tabla general, solo dos por encima de los felinos y con un punto más (7).Los dirigidos por Juan Antonio Luna también pasan por una situación complicada ya que ligan tres juegos sin victoria entre Liga y Copa MX. Su ventaja es que Pumas perdió las tres visitas que acumula hasta el momento.La mala noticia para los escualos es que cayeron 4-1 en su visita a Pachuca a media semana y no contarán con el portero Pedro Gallese por tres meses debido a una fractura.Las apuestas deportivas indican que Veracruz es favorito para llevarse el triunfo en el partido del domingo.Su victoria se paga en +150, mientras que la de Pumas da +162 y el empate +200. Los momios agregan que si Tiburones Rojos gana ambas mitades del partido se da +333 y +350 si lo hacen los universitarios.Un empate al descanso con victoria para cualquier equipo en el segundo tiempo paga +500. Además, Oddsshark añade que el over de 2.5 goles paga +105 y el under, -134.Si los locales abren el marcador se da -110, pero si lo hacen los visitantes sube a +110. Un empate sin goles paga +800.PRONÓSTICO: Veracruz 1-1 Pumas