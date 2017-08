Federer y Nadal podrían toparse en semis del US Open

NUEVA YORK, EU(AP )

En su larga y memorable rivalidad deportiva, Roger Federer y Rafael Nadal jamás se han enfrentado en el Abierto de Estados Unidos. Si finalmente sucede este año, sólo podrá ser en las semifinales del último Grand Slam de la temporada.



Nadal, cabeza de serie en el US Open por primera vez desde 2010, quedó en la misma mitad del cuadro que el tercer preclasificado Federer en el sorteo realizado el viernes.



El español y el suizo han chocado en 37 ocasiones, incluyendo 12 veces en torneos de Grand Slam, pero nunca en Flushing Meadows.



En el otro sector del cuadro, el segundo preclasificado Andy Murray podría enfrentarse en semifinales con el cuarto Alexander Zverev, la nueve estrella alemana del tenis.



Federer debutará ante Frances Tiafoe, quien a sus 19 años es la gran esperanza del tenis masculino estadounidense. El suizo de 36 años ganó su único enfrentamiento previo, este año en el Abierto de Miami.



Nadal chocará en primera ronda con el serbio Dusan Lajovic, Murray jugará ante el estadounidense Tennys Andgren, y Zverev se topará con un jugador de la ronda preliminar. El argentino Juan Martín del Potro, 24to preclasificado, fue ubicado en el sector de Federer y Nadal, y su primer duelo será ante el suizo Henri Laaksonen.



Murray no juega desde Wimbledon por una lesión de cadera.



El torneo de este año se ha visto diezmado por las lesiones de varias estrellas, entre ellas el último campeón Stan Wawrinka, el serbio Novak Djokovic, el japonés Kei Nishikori y el canadiense Milos Raonic. Entre las mujeres, no jugarán la campeona Serena Williams, quien está embarazada, ni Victoria Azarenka, quien está enfrascada en una batalla de custodia.



Sí estará Maria Sharapova, que jugará su primer partido en un major en más de un año y medio contra la segunda preclasificada Simona Halep.



La Asociación de Tenis de Estados unidos otorgó una invitación de wild card a Sharapova, quien ocupa el puesto 147 del ranking mundial después de volver a las canchas en abril tras cumplir con una suspensión de 15 meses por dopaje. La rusa ha ganado cinco títulos de Grand Slam, incluyendo el US Open en 2006.



La española Garbiñe Muguruza, campeona de Wimbledon y tercera preclasificada, enfrentará en su debut a la estadounidense Varvara Lepchenko. La cabeza de serie Karolina Pliskova se topará Magda Linette, y Venus Williams chocará con una jugadora de la ronda preliminar.



La campeona olímpica puertorriqueña Mónica Puig jugará la primera ronda contra Mirjana Lucic-Baroni.



Algunos posibles duelos de cuartos de final son Pliskova contra Svetlana Kuznetsova, y Muguruza contra Caroline Wozniacki o Williams.



El último major del año comienza el lunes.