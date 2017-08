Conforto se disloca hombro al hacer swing

NUEVA YORK(AP )

El jardinero de los Mets Michael Conforto sufrió una dislocación de hombro izquierdo el jueves al realizar un swing en un partido contra Arizona y entrará en la lista de jugadores lesionados de Nueva York.



Horas después de la derrota ante Arizona por 3-2, los Mets anunciaron que la resonancia magnética realizada al pelotero de 24 años tras el juego reveló un desgarro en la cápsula posterior de su hombro.



Conforto entrará a la lista de lesionados el viernes mientras se evalúan todas las posibilidades para su tratamiento, incluyendo la cirugía. No se ofreció una fecha prevista para su regreso.



El estelar toletero se lesionó en el quinto inning ante los Diamondbacks, lo que asesta otro golpe a un equipo que ha estado plagado por lesiones durante toda la temporada y que ahora no aspira a playoffs. Inmediatamente después de hacer el swing, cayó al suelo con gestos de dolor.



"Es algo que me enferma", dijo el manager Terry Collins. "Un jugador que ha tenido un grandioso año y realmente está sobresaliendo. Verlo caer así y con ese tipo de lesiones resulta difícil".